Barça : Ansu Fati a choisi son futur club

La suite après cette publicité

Si le dossier Lionel Messi monopolise l’actualité du Barça ces dernières semaines, la direction du club continue de chercher des portes de sortie à ses indésirables. Outre Ferran Torres, en partance vers Aston Villa, ou encore Clément Lenglet, qui pourrait finalement rester à Tottenham, le Barça étudie la possibilité de trouver une nouvelle destination à Ansu Fati. Bien qu’il ait vu son statut dépérir ces derniers mois, l’attaquant de 20 ans demeure l’un des joueurs les plus «bankables» de l’effectif catalan.

Encore hier, ESPN évoquait un possible échange Ansu Fati - Rúben Neves entre le Barça et Wolverhampton. Mais visiblement, cette option ne convient toujours pas au joueur formé à la Masia. Ce samedi, Sport indique que Fati aurait formellement indiqué à son agent Jorge Mendes son souhait de poursuivre et de s’imposer à Barcelone. L’idée de rallier les Wolves, 13e de Premier League et sans perspectives européennes, ne l’enchanterait pas. Le feuilleton semble bien plus proche de son prologue que de son épilogue.

À lire

Barça : coup de froid dans le dossier Benjamin Pavard