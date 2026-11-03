Torino : Zakaria Aboukhlal victime d’insultes racistes

La grave blessure d’Antonio Raimondo a provoqué une vague de réactions particulièrement honteuse sur les réseaux sociaux. Depuis l’annonce officielle du diagnostic, la dernière publication Instagram de Zakaria Aboukhlal, responsable du geste qui a touché la cheville gauche de l’attaquant de Frosinone, est prise pour cible. Le joueur marocain du Torino fait l’objet d’insultes, de menaces et même de commentaires racistes. Certains internautes lui lancent des messages tels que « charpentier, au travail ! », « prends ta retraite ! » ou encore « tu ruines la carrière des gens ! ». Des attaques qui dépassent largement le cadre de la critique sportive.

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Cette déferlante est d’autant plus regrettable qu’Aboukhlal avait immédiatement présenté ses excuses après la rencontre. Le milieu de terrain avait tenu à exprimer ses regrets auprès de Raimondo, assurant qu’il n’avait absolument pas l’intention de le blesser. « Je suis désolé pour Raimondo, je ne voulais certainement pas le blesser », avait-il déclaré. Une réaction qui n’a visiblement pas suffi à calmer certains supporters, dont les commentaires ont depuis franchi une nouvelle limite.