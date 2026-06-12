CdM 2026 : Hugo Broos a été surpris par le Mexique

Après la défaite de l’Afrique du Sud face au Mexique en match d’ouverture de la Coupe du Monde, le sélectionneur Hugo Broos a tenu à expliquer qu’il était surpris du niveau du pays-hôte : «je ne pense pas que ce soit une baisse du niveau de mes joueurs. C’est simplement que ce niveau est beaucoup plus élevé que celui auquel ils sont habitués. En Coupe du monde, vous affrontez de très bonnes équipes. Mais je dois aussi dire que nous avons fait un bon match. J’ai vu un Mexique en difficulté à certains moments, ils ne savaient pas quoi faire avec le ballon.»

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Lucide sur les axes de progression mais confiant pour la suite, le technicien belge a ajouté : «l’organisation défensive était parfaite de notre côté. Offensivement, nous devons améliorer nos occasions. La dernière passe ou les appels de nos joueurs n’étaient pas les bons. C’est donc quelque chose à améliorer dans les prochains jours. Et je suis sûr que nous pouvons refaire le même match, mais en étant meilleurs offensivement, et obtenir un meilleur résultat.»