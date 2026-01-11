Menu Rechercher
AC Milan : le directeur sportif ferme la porte à un départ de Nkunku

Christopher Nkunku à Milan @Maxppp

Circulez, il n’y a rien à voir ! Le directeur sportif de l’AC Milan, Igli Tare, a tenu à tuer dans l’oeuf toutes les rumeurs naissantes gravitant autour de l’avenir de Christopher Nkunku. Pour les Rossoneri, il est hors de question de le vendre cet hiver.

« Il est un joueur du Milan AC et nous sommes heureux qu’il soit toujours un joueur du Milan AC», a-t-il déclaré avant la rencontre contre la Fiorentina, ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de Serie A durant laquelle le Français a encore trouvé le chemin des filets. Au moins, c’est clair.

