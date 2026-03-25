Real Madrid : Antonio Rüdiger justifie son style de jeu parfois très limite

Antonio Rüdiger est dans l’oeil du cyclone depuis quelques semaines et ce fameux coup de genou sur Diego Rico début mars, lors de la défaite du Real Madrid à domicile contre Getafe (1-0). Le défenseur a toujours revendiqué son style de jeu rugueux, parfois à la limite mais cette fois, il a dépassé les bornes, estimait alors la presse espagnole. «Être un défenseur coriace, c’est dans mon ADN», répond l’Allemand dans un entretien accordé au Frankfurter Allgemeine Zeitung dans lequel il se défend. «Si tu veux exceller en un contre un à ce niveau, tu ne peux pas te contenter d’être passif et agréable. Tu dois faire comprendre à l’attaquant qu’il va passer une sale journée. C’est une question de mentalité. Si je perdais cette intensité, cet engagement, ce style de jeu souvent à la limite… Je ne serais plus qu’à la moitié de mon niveau. C’est précisément ce style de jeu qui m’a permis de signer au Real Madrid. Ils me valorisent pour cela», poursuit-il.

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Le joueur de 33 ans revendique ses caractéristiques qui font de lui l’un des meilleurs du monde à son poste. Il a tout de même remporté deux Ligues des Champions avec deux clubs différents : Chelsea et le Real Madrid. Outre son style, Rüdiger essaye de jouer avec les nerfs de ses adversaires, de les agacer par tous les moyens. «Si un adversaire s’énerve vite, j’en profite. J’analyse les joueurs en profondeur à l’avance, parfois même en préparant mes propres analyses vidéo. Je sais dès le début à qui adresser un message en jouant sur le physique». Et alors que l’Allemagne se demandait s’il était bien raisonnable de le convoquer en équipe nationale, lui rétorque qu’il n’a reçu qu’un carton rouge depuis qu’il est au Real Madrid, et sa dernière expulsion avant cela remontait à 2017, du temps où il évoluait à la Roma. «Je ne représente absolument aucun risque pour mes équipes . (…) Neuf ans sans carton rouge sur le terrain, ce n’est pas un hasard. Même mon nombre de cartons jaunes est bien inférieur à ce que beaucoup pensent.» En effet, le défenseur n’a reçu qu’un seul avertissement en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison.