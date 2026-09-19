Équipe de France : la réaction de Lucas Da Cunha après sa première convocation

Il fait partie des grandes surprises de la première liste de Zinedine Zidane. Comme Guillaume Restes (Toulouse), Jérémy Jacquet (Liverpool), Andy Diouf (Inter Milan) ou Estéban Lepaul (Stade Rennais), Lucas Da Cunha a été convoqué pour la toute première fois de sa carrière en équipe de France. Arrivé à Côme en 2023 lorsque le club évoluait encore en Serie B, le joueur formé à Rennes a changé de dimension depuis la saison dernière et l’arrivée de Cesc Fàbregas, qui en a fait son capitaine. Dans une interview accordée aux médias du club, Da Cunha a évoqué l’importance du coach espagnol dans son évolution jusqu’à son arrivée chez les Bleus.

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« C’est sûr que Cesc a eu un rôle hyper important à mon niveau, je suis arrivé ailier en Serie B, on jouait le maintien à l’époque, et aujourd’hui, je me retrouve à jouer la Champions League, à être appelé en équipe de France, et je me retrouve milieu de terrain parce qu’il l’a senti. Il m’a mis à ce poste, et depuis que j’y suis, tout a changé pour moi et je sens que j’ai encore une grosse marge de progression. Quand je vois le chemin parcouru… c’est vrai que je ne m’attendais pas à ça, mais avec le travail, tout peut se passer. Il me parle au quotidien, me donne énormément de conseils, c’est exceptionnel et je serai éternellement reconnaissant. » Da Cunha a également évoqué son meilleur souvenir de l’Équipe de France, et ce que représentait à ses yeux Zinedine Zidane : « quand je pense à la sélection, je pense à la Coupe du Monde 2018 que la France a gagnée, je l’ai vécue en tant que supporter, ça m’a procuré beaucoup d’émotions. Zidane ? Pour tous les Français, ça a été une légende, un joueur extraordinaire, et aujourd’hui, pouvoir aller en sélection avec lui en tant que coach, c’est une immense fierté ». Lors de cette trêve, le milieu de 25 ans pourrait d’ailleurs retrouver un coéquipier : un certain Moïse Kean, appelé avec l’Italie. Pour rappel, les Bleus recevront la Squadra Azzurra au Stade de France, le 2 octobre, pour les débuts de Zinedine Zidane à domicile en tant que sélectionneur. Une affiche décidément chargée en symboles.