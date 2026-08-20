Arsenal : deux clubs de Premier Leagues se positionnent pour Gabriel Jesus

L’avenir de Gabriel Jesus à Arsenal s’assombrit à l’approche de la fin du mercato. Écarté par Mikel Arteta pour le Community Shield face à Manchester City après avoir pourtant participé à la préparation, l’attaquant brésilien de 29 ans souhaite retrouver davantage de temps de jeu. Selon AS, Everton et Ipswich ont déjà pris contact avec Arsenal pour étudier les conditions d’un transfert.

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Gabriel Jesus privilégierait un avenir en Premier League, malgré un intérêt précédent de Naples qui n’a pas abouti. Le Brésilien possède également un objectif personnel : devenir le meilleur buteur brésilien de l’histoire du championnat anglais, puisqu’il ne serait plus qu’à trois buts de Roberto Firmino. À moins de deux semaines de la fermeture du marché, son départ pourrait aussi pousser Arsenal à recruter un nouvel attaquant pour renforcer la concurrence devant.