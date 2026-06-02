Le Real Madrid fonce sur Denzel Dumfries

Le Real Madrid continue de préparer activement son mercato estival. Avec le départ de Dani Carvajal, dont le contrat est arrivé à son terme, les dirigeants madrilènes ont déjà trouvé un accord verbal avec Ibrahima Koanté, comme nous l’avions révélé. L’international tricolore va rejoindre le Real Madrid sans indemnité de transfert, à condition que Florentino Perez soit réélu. Mais les Merengues souhaitent d’autres recrues défensives et recherchent un latéral droit capable d’apporter une contribution immédiate.

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Le profil de l’international néerlandais Denzel Dumfries (30 ans), auteur de plusieurs saisons solides sous les couleurs de l’Inter Milan, correspond parfaitement aux critères définis par la direction sportive. Selon Marca, l’opération pourrait être facilitée par la volonté de l’Inter Milan de vendre son joueur cet été. À 30 ans, Dumfries représente une solution expérimentée et relativement accessible financièrement pour les Merengues. Les Madrilènes espèrent avancer sur ce deal avant que le joueur ne débute la Coupe du Monde 2026 avec les Oranjes.