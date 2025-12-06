Menu Rechercher
PSG : les raisons de la mauvaise passe de Khvicha Kvaratskhelia

Par Kevin Massampu
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia avec le PSG @Maxppp
Après des premiers mois réussis dans la Capitale, Khvitcha Kvaratskhelia traverse pourtant une période délicate au Paris Saint-Germain. À l’approche de la mi-saison, l’ailier géorgien est loin des standards affichés auparavant. Moins tranchant balle au pied, souvent imprécis dans le dernier geste et parfois effacé dans le jeu, Kvara peine à enchaîner les prestations de haut niveau en Ligue 1. Ses rares fulgurances ont surtout été observées en Ligue des champions, avec deux buts et deux passes décisives en phase de groupes. Interrogé sur ces fluctuations de rendement, Luis Enrique s’est voulu rassurant, évoquant en conférence de presse « les hauts et les bas » normaux dans une saison.

Selon L’Équipe, le PSG justifie cette baisse de régime par l’enchaînement des pépins physiques et l’usure accumulée lors de la saison précédente. Blessé à la cuisse face à Auxerre, en septembre dernier, Kvaratskhelia a parfois continué à jouer « en serrant les dents ». Les données physiques du staff indiqueraient toutefois une amélioration progressive depuis plusieurs semaines. L’absence de véritable préparation estivale et une dimension athlétique essentielle à son jeu. En interne, on reste convaincu que son retour à son meilleur niveau n’est plus qu’une question de temps.

Pub. le - MAJ le
