Real Madrid : le candidat improbable pour prendre la relève de Carlo Ancelotti

A la surprise générale, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2026. Une signature de contrat fin décembre qui a pris tout le monde au dépourvu, puisque tout le monde était persuadé que le tacticien italien allait quitter le club au terme de son contrat pour s’engager avec la sélection brésilienne. Seulement, l’ancien coach du PSG a finalement décidé de prolonger l’aventure du côté de la capitale espagnole, alors que tous les médias espagnols se demandaient qui allait bien être son remplaçant.

Beaucoup étaient ainsi convaincus que Zinedine Zidane allait revenir à la maison pour une troisième aventure, alors que d’autres options comme Xabi Alonso ou Raul Gonzalez étaient aussi jugées comme des pistes plus que crédibles. Le feuilleton du futur coach madrilène n’est pas forcément terminé pour autant, puisque le quotidien Marca remet une pièce dans la machine ce mercredi.

Un revenant ?

Il est question de l’avenir de Raul Gonzalez notamment, actuellement entraîneur du Real Madrid Castilla. Prendra-t-il la suite de Carlo Ancelotti ? La tendance est au "non" selon Marca, et il est fort probable qu’il s’en aille tenter une aventure ailleurs. Quant à Xabi Alonso, il semble bien en Allemagne et le Bayern l’a clairement à l’oeil en cas de départ de Tuchel. Qui pour prendre la suite d’Ancelotti à l’été 2025 ou 2026 ? Le média avance le nom de Santiago Solari…

Revenu au club en début de saison, celui qui avait déjà pris les commandes de l’équipe lors de la saison 2018/2019 est un homme fort en interne. S’il fallait désigner un favori pour le poste quand il se décidera, et bien c’est l’Argentin qui est en tête de la liste. Álvaro Arbeloa serait aussi dans les petits papiers de la direction. Voilà qui élimine donc bien des options, dont Zinedine Zidane…