Real Madrid : Yan Diomandé déjà attendu à l’entraînement

Yan Diomandé se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Selon la COPE, les discussions entre le club madrilène et le RB Leipzig avancent dans le bon sens, au point que le jeune ailier ivoirien de 19 ans pourrait rejoindre les séances d’entraînement avec la Maison Blanche dès cette semaine. Réclamé par José Mourinho pour renforcer le secteur offensif, Diomandé est considéré comme l’une des priorités du technicien portugais, tandis que le PSG s’est désormais officiellement retiré du dossier.

La suite après cette publicité

🎙️ Informa @AranchaMOBILE



🔜 Muy cerca el acuerdo entre el Real Madrid y Yan Diomande, hay optimismo entre ambas partes



✍️ Firmaría un contrato de cinco años



📆 Se incorporaría esta semana



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/cRkAsgPj0N — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 26, 2026

Si les négociations progressent, le RB Leipzig reste toutefois inflexible sur ses exigences financières. Le club allemand, qui avait déjà repoussé une offre importante de Liverpool cet été, réclame toujours près de 130 millions d’euros pour céder son international ivoirien, sous contrat jusqu’en 2030. Auteur d’une saison remarquée en Bundesliga, Diomandé s’est imposé comme l’un des dribbleurs les plus redoutables d’Europe. Son arrivée viendrait compléter un mercato déjà très ambitieux du Real Madrid, après les signatures de Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Marc Cucurella, alors que le dossier Rodri reste également ouvert.