Rien ne va plus pour Cole Palmer. Déjà écarté de la sélection anglaise par Thomas Tuchel pour le rassemblement de novembre, le meneur de jeu de Chelsea traverse une période particulièrement délicate. Le sélectionneur des Three Lions avait pourtant tenu à justifier sa décision, assurant que son absence n’avait rien de personnel : «c e sont toujours ceux qui sont présents au rassemblement, ceux qui ne se retirent pas. Ceux qui joignent les actes à la parole ». Tuchel avait également rappelé que Palmer avait manqué trop d’occasions de faire ses preuves en raison de ses problèmes physiques, tout en laissant la porte ouverte à un retour : « la porte est toujours ouverte. Rien n’a changé. Nous avons simplement décidé de faire ce rassemblement sans lui ».

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Et le retour en club n’a pas arrangé les choses. Samedi, Chelsea a sombré à Stamford Bridge face à Leeds (1-4), malgré l’ouverture du score d’Emmanuel Emegha. Titulaire dans le rôle de numéro 10, Palmer n’a pas réussi à peser sur la rencontre, avec seulement une tentative non cadrée et une occasion créée selon les statistiques rapportées par la presse britannique. Les Blues ont ensuite complètement perdu pied, concédant quatre buts et essuyant les sifflets de leurs supporters. Une nouvelle désillusion pour le club londonien, désormais huitième de Premier League après cinq défaites en onze journées.

Ça a chauffé avec João Pedro

La soirée de Palmer a également été marquée par une scène tendue au coup de sifflet final. Comme le rapporte le Daily Mail, l’Anglais aurait eu un échange particulièrement animé avec João Pedro, présent à Stamford Bridge malgré sa blessure. Le joueur aurait ensuite rejoint le tunnel sans participer aux applaudissements adressés aux supporters, malgré l’intervention de Willie Isa, responsable de l’accompagnement des joueurs à Chelsea. Les images de la scène ont rapidement circulé, alimentant les interrogations autour de l’état d’esprit du meneur de jeu dans cette période compliquée.

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Pour Xabi Alonso, la situation est aussi préoccupante. Après cette lourde défaite, l’entraîneur espagnol a reconnu que son équipe traversait « un moment de fragilité mentale » et qu’elle ne parvenait plus à réagir après avoir encaissé un coup. « Nous devons trouver des solutions », a-t-il insisté, appelant son groupe à rester soudé. Entre les difficultés collectives de Chelsea, son absence de la sélection anglaise et cette scène polémique après la débâcle contre Leeds, Cole Palmer traverse, quoi qu’il en soit, une séquence particulièrement sombre. Et le prochain déplacement à Nottingham Forest, vendredi, s’annonce déjà important pour tenter de sortir de cette spirale.