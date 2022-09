EdF : Didier Deschamps se livre sur le cas Paul Pogba

Opéré du ménisque externe alors qu'il n'a même pas pu faire ses débuts avec la Juventus cette saison et bousculé par des affaires judiciaires, Paul Pogba (29 ans) n'est pas au mieux avant le début de la Coupe du monde 2022, le 20 novembre prochain. Dans une interview accordée à l'émission Téléfoot et diffusée ce dimanche matin, le sélectionneur des Bleus a laissé de l'espoir, mais ne prendra aucun risque.

«Je connais bien Paul, il va tout faire pour se rétablir le plus vite possible et être avec nous en novembre. Avec un timing court et il viendra à condition qu'il soit apte et qu'il soit compétiteur. C'est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit aujourd'hui», a averti le sélectionneur des Bleus, quelques heures après avoir dévoilé sa liste pour les derniers matches de Ligue des Nations.