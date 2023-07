Qui est Rasmus Højlund, la nouvelle cible offensive du PSG ?

La suite après cette publicité

Rasmus Højlund, le futur numéro 9 du Paris Saint-Germain ? Rien est moins sûr. Si le club de la capitale a décidé de passer à l’offensive pour recruter l’international danois (6 sélections, 6 buts), les dirigeants parisiens vont devoir faire face à la concurrence de Manchester United, prêt à tout pour s’offrir la grande promesse du football mondial. En attendant de connaître la prochaine destination du natif de Copenhague, nous vous proposons un focus sur le parcours, le profil de jeu et la personnalité de ce jeune attaquant de 20 ans, un temps convoité par le Real Madrid, la Juventus Turin ou encore le FC Barcelone.

Une ascension impressionnante, une personnalité discrète !

Pour ce faire, revenons aux origines d’une ascension époustouflante. Formé au sein de la célèbre académie du FC Copenhague, Rasmus Højlund a ainsi fait ses armes avant d’être transféré au Sturm Graz pour moins de deux millions d’euros. En Autriche, le Danois de 20 ans ne tarde pas à faire ses preuves. 12 buts, 4 passes décisives et 21 matches toutes compétitions confondues suffiront, en effet, pour convaincre l’Atalanta Bergame de le recruter. Montant de l’opération ? Un peu plus de 17 millions d’euros pour celui qui privilégiait, avant toute chose, le projet de jeu. Un premier accomplissement pour lui et sa famille, baignée depuis plusieurs générations dans le monde du football.

Fils d’Anders Höjlund, ancien attaquant danois, et frère d’Oscar Höjlund et Emil Höjlund, actuellement en U19 sous les couleurs du FC Copenhague, l’aîné impressionne à peu près tous les habitués de la Serie A. Transféré à Bergame en août 2022, l’attaquant nordique régale, week-end après week-end, le Gewiss Stadium. Fort de 10 réalisations et 4 offrandes en 34 rencontres depuis son arrivée en Italie, le nouveau crack de la Danish Dynamite, très bien entouré, écrase tout sur son passage. «C’est une très belle ville, avec un grand club qui croit en la jeunesse et qui a une splendide académie», déclarait, à ce titre, l’intéressé lors de son transfert à la Dea.

Un profil complet dans les traces d’Erling Haaland…

Plutôt discret, celui qui compte actuellement 269 000 abonnés sur Instagram - 70 000 en mars dernier - voit sa cote de popularité augmenter au fil des mois. Sous le feu des projecteurs et considéré comme l’un des plus gros prospects de sa génération, Højlund préfère malgré tout rester dans l’ombre, en témoigne son activité sur les réseaux sociaux. Outre cette mentalité plutôt rare dans l’écosystème football, le numéro 17 de l’Atalanta Bergame se caractérise par un profil atypique sur le terrain. Ses plus grosses qualités ? Puissance, intelligence de jeu et finition… De quoi renforcer cette comparaison à un certain Erling Haaland.

Encore loin des standards monstrueux actuellement affichés par le Norvégien de Manchester City, Højlund dispose, cependant, de nombreux atouts. Polyvalent à la pointe de l’attaque, le gaucher d’1m91 peut s’appuyer sur un jeu de tête intéressant. Capable d’évoluer seul en pointe ou de partager la ligne offensive avec un autre buteur, la pépite danoise s’adapte également parfaitement aux différents rythmes d’une rencontre. À l’aise lors des phases plus arrêtées où il impose sa présence dans la surface, tout en décrochant pour proposer des solutions à ses partenaires, Højlund reste également une menace en contre-attaque grâce à sa vitesse et son aisance technique.

Impressionnant sous le maillot danois, en mars et juin dernier, lors des éliminatoires du championnat d’Europe de football 2024, celui qui a inscrit 6 buts en 4 rencontres poursuit ainsi son ascension fulgurante. Un profil complet, capable de marquer dans toutes les positions, qui séduit logiquement les différentes formations d’Europe. Reste désormais à savoir si le gamin de Copenhague optera pour le projet parisien. Selon nos dernières informations, le PSG a du souci à se faire puisque c’est plutôt du côté d’Old Trafford et de Manchester United que le jeune crack danois se voit poursuivre sa prometteuse carrière…