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Ligue des Champions

Ligue des Champions : des feux d’artifice tirés en pleine nuit près de l’hôtel du Barça

Par Allan Brevi
1 min.
La joie des joueurs du FC Barcelone @Maxppp
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À quelques heures du choc de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone, prévu ce mardi soir à 21 heures, des feux d’artifice ont été tirés dans la nuit près de l’hôtel où séjourne l’équipe catalane, au Domaine Reine Margot. Comme on peut le voir sur des images diffusées en direct dans l’émission espagnole El Chiringuito, les détonations ont été entendues vers 1h15 du matin.

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L’incident intervient dans un contexte tendu autour de cette rencontre, alors que des manifestations accompagnées de violences et de pillages ont agité la région parisienne ce weekend. Les autorités ont toutefois maintenu le match au programme : le ministre de l’Intérieur a exclu l’hypothèse d’un report. La préfecture de police avait par ailleurs instauré des restrictions concernant les rassemblements dans plusieurs secteurs de la capitale, tandis que le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué que de nouvelles mesures pourraient être prises mardi soir si la situation l’exigeait.

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