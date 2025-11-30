FC Nantes : le discours poignant d’Anthony Lopes après son retour touchant à Lyon

Une victoire qui fait du bien ! Dans un Groupama Stadium festif pour les 75 ans du club, l’OL a parachevé sa belle semaine après son succès éclatant face au Maccabi Tel Aviv en Ligue Europa jeudi (0-6) en s’imposant aisément ce dimanche face à Nantes (3-0). Un succès qui permet aux Gones de remonter à la sixième place au classement et d’avoir le sentiment de la soirée parfaite. Pour les supporters lyonnais, la soirée a également été très réussie avec l’anniversaire du club mais surtout l’hommage rendu à Anthony Lopes. Enfant du club et taulier des Rhodaniens pendant plus de dix ans, le gardien portugais était de retour, pour la première fois, à Lyon depuis son départ de l’OL, il y a près d’un an.

Barré par la concurrence de Lucas Perri l’hiver dernier et poussé vers la sortie par John Textor après avoir passé des mois dans le loft lyonnais, Lopes avait rejoint Nantes sans avoir pu dire adieu au public qu’il chérit tant. Ce dimanche était donc l’occasion des grandes retrouvailles. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces dernières ont été très touchantes pour le public et le gardien de 35 ans. Acclamé par la foule dès sa sortie du vestiaire pour l’échauffement, Lopes est apparu ému et a salué la foule. Porté par ses anciens supporters, il a même vu l’un des capos des Bad Gones lui remettre une écharpe à la mi-temps. En remerciement, Lopes a adressé un cœur avec ses doigts en direction de la mythique tribune du Groupama Stadium. Une manière de faire ses adieux en bonne et due forme aux supporters de son club fétiche.

Anthony Lopes ému après la rencontre

Et même s’il n’a pas pu éviter le calvaire de son équipe malgré ses nombreuses parades et interventions rassurantes, Lopes a passé une soirée qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. C’est ce qu’il a expliqué au micro de Ligue 1+ avec beaucoup d’émotions après la rencontre : « c’est la première date que j’ai cochée quand le calendrier est sorti. C’est dur. Je ne voulais pas que ça vienne trop vite non plus, car c’est très prenant émotionnellement. Je suis parti difficilement sans pouvoir faire un au-revoir. Je n’ai pas de mots pour remercier cette soirée. Il y a beaucoup d’émotions. J’aurais aimé ne pas en prendre trois. Je n’ai pas spécialement de mots. Tout le monde sait l’attache que j’ai pour ce club et ces supporters. Heureusement qu’ils sont là. J’ai pu leur dire réellement au revoir ce dimanche. J’ai eu de belles choses il y a un an, j’ai regardé à distance. Aujourd’hui, j’aurais aimé faire plus pour mon équipe. Pour éviter ce 3-0, mais c’était compliqué. On ne peut pas revenir en arrière. »

Très touché et au bord des larmes à la télévision, le gardien explosif a également expliqué comment il s’était préparé avant ce rendez-vous forcément spécial pour lui : « franchement, je me suis mis dans une bulle pendant une semaine. J’ai refusé toutes les sollicitations des médias. Je n’ai pas voulu parler de ce match particulier pour moi. Il me fallait cette carapace pour préparer au mieux ce match. J’ai beaucoup de copains ici, dans les tribunes, ma famille qui est présente dans les tribunes. Ils ont été forcément émus eux aussi. Le plus dur entre partir ou revenir ? La manière dont je suis parti, ce n’est pas comme ça que je voulais ce départ. Ça s’est fait du jour au lendemain, sans pouvoir dire au revoir. Il y a des choses qui se sont passées malheureusement. Revenir ici avec cet accueil chaleureux a été forcément particulier pour moi. » Une soirée définitivement touchante pour Anthony Lopes et son retour à Lyon.