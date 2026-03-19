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Matchs Amicaux

L’Allemagne avec la grande première de Lennart Karl

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lennart Karl avec le Bayern Munich @Maxppp

Nouveau rassemblement également pour l’équipe d’Allemagne. Le quadruple champion du monde prépare le rendez-vous estival avec deux matchs amicaux face à la Suisse (27 mars) et contre le Ghana (31 mars). Julian Nagelsmann vient de révéler sa liste de 26 joueurs pour cette dernière trêve internationale avant le Mondial. Angelo Stiller et Maximilian Mittelstädt (Stuttgart), Maximilian Beier (Borussia Dortmund) et Said El-Mala (Cologne) ne sont pas là à l’inverse d’un certain Lennart Karl, appelé pour la première fois.

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DFB-Team
Unser Kader für die anstehenden Länderspiele gegen die Schweiz und Ghana 🤝

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🇨🇭🇩🇪 27. März - 20:45 Uhr - RTL
🇩🇪🇬🇭 31. März - 20:45 Uhr - ARD

#dfbteam
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A 18 ans, la pépite du Bayern Munich est déjà en train de s’imposer, malgré l’effectif très riche du champion d’Allemagne en titre. Il a désormais de très grandes chances d’être de la Coupe du Monde. Kai Havertz fait lui son retour au meilleur des moments après un an et demi d’absence en raison de blessures notamment. Le sélectionneur a surpris en rappelant Anton Stach (Leeds United) et Josha Vagnoman (Stuttgart). Le milieu défensif compte deux sélections en 2022 tandis que le milieu offensif a déjà été capé une fois en 2023. Blessé, Manuel Neuer n’est pas de ce rendez-vous et Jamal Musiala est considéré comme trop juste.

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