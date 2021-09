Ligue 1 : Nice assomme Nantes grâce à son duo d'attaque

Après les traditionnelles rencontres de 15 heures, la cinquième journée de Ligue 1 se poursuivait avec une affiche entre le FC Nantes et l'OGC Nice. À la Beaujoire et avec le soutien de leur public, les Canaris, en quête d'un nouveau souffle, espéraient relever la tête, eux qui restaient sur deux défaites consécutives face à Rennes (0-1) puis Lyon (0-1). Face à eux se dressaient les Aiglons niçois, en forme et toujours sans défaite après trois matches. Avec huit buts marqués et aucun encaissé, le Gym s'est malgré tout vu pénaliser d'un retrait d'un point par la LFP et devra rejouer, à huis clos et sur terrain neutre, son match face à l'OM qui avait été arrêté suite à des échauffourées le 22 août dernier. Pour cette rencontre, les Canaris se présentaient en 4-2-3-1. Dans les buts, Lafont était protégé par Corchia, Castelletto, Pallois et Fabio. Girotto et Chirivella formaient le double pivot au milieu tandis que Blas, Simon et Bukari, préféré à Coco, soutenaient la pointe Kolo Muani. De son côté, Christophe Galtier alignait son traditionnel 4-4-2 avec Benitez derrière les défenseurs Daniliuc, Todibo, Dante et Bard. Stengs, Rosario, Lemina et Boudaoui composaient l'entrejeu. En l'absence de Delort, remplaçant au coup d'envoi, Dolberg et Gouiri débutaient devant.

Une histoire de barres entre Canaris et Aiglons

Dans un début de rencontre équilibré, les hommes d'Antoine Kombouaré montraient plein d'envie malgré deux blocs très compacts et une opposition relativement fermée. Aux abords de la surface, Bukari armait ainsi la première frappe de ce match mais sa tentative, cadrée, n'inquiétait pas Benitez (10e). Affichant un visage séduisant, Nantes prenait, au fil des minutes, le contrôle des débats face à des Azuréens inhabituellement timides dans leurs intentions de jeu. Percutant dans son couloir gauche, Simon obtenait un coup-franc intéressant qu'il frappait à destination de Castelletto mais la déviation du défenseur nantais fuyait, de peu, le cadre niçois (27e). Asphyxiés par le pressing du FCN, les coéquipiers de Dante ne parvenaient pas à mettre leur jeu offensif en place mais dans cette rencontre, peu emballante, le public de la Beaujoire allait soudainement sortir de sa torpeur.

Sur un coup-franc parfaitement tiré par Gouiri, la tête de Lemina faisait résonner la barre transversale de Lafont (32e). Loin d'être virevoltants, les Aiglons étaient proches de se faire punir quelques instants plus tard. Parfaitement lancé par Kolo Muani, Bukari centrait en direction de Simon qui voyait sa reprise flirter avec le montant gauche du portier nantais (43e). Pas de quoi réveiller un Gym très décevant. Sur un nouveau débordement de Simon, Kolo Muani profitait d'un service parfait de l'ailier nigérian pour placer un tir instinctif qui venait s'écraser sur la barre de Lafont (45e). Bousculés par des Nantais conquérants (9 tirs à 3 pour le FCN à la pause), les Aiglons rejoignaient les vestiaires sur un score nul et vierge.

L'OGC Nice fait preuve de réalisme

Au retour des vestiaires, les débats s'enflammaient quelque peu mais les deux formations manquaient de justesse technique pour se montrer dangereuses. Profitant des espaces laissés, Bukari y allait de son petit numéro de soliste dans la surface azuréenne mais sa frappe était contrée, in extremis par la défense niçoise (59e). Un match toujours aussi fermé et haché (5 cartons jaunes, 17 fautes) que Gouiri pensait faire basculer mais le buteur des Aiglons, idéalement placé aux six mètres, voyait le retour salvateur de Castelletto l'empêchant d'armer une frappe à bout portant (63e). Toujours autant gênés par le pressing nantais, les Niçois étaient alors proches de craquer. Une première fois sur une frappe de Bukari bien détournée par Benitez (70e) avant que le portier du Gym ne repousse une frappe pleine d'audace de Corchia (73e). Sauvant une nouvelle tentative de Simon sur sa ligne (74e), Lemina lançait alors une contre-attaque...

Parfaitement servi par Stengs, Bard ajustait un centre précis que Dolberg coupait de la poitrine aux six mètres pour ouvrir le score (0-1, 75e). Son troisième but de la saison. Portés par ce but et l'entrée de la nouvelle recrue Delort, les Aiglons allaient définitivement prendre leur envol. Servi par Dolberg, Gouiri jouait le une-deux avec... Delort avant d'ajuster Lafont d'un tir du droit (0-2, 80e). Contre le cours du jeu, les hommes de Christophe Galtier parvenaient finalement à faire le break, en moins de cinq minutes, face à des Nantais en manque de réalisme. Conservant l'avantage au score dans les derniers instants, Nice obtient une nouvelle victoire (2-0) et monte à la quatrième place. De son côté, Nantes, auteur d'un match frustrant, stagne à la 15ème place.

