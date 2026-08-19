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Ligue 1

Ligue1+ annonce les arrivées d’Abou Diaby, Philippe Mexès et Johan Micoud

Par Jordan Pardon
1 min.
Diaby @Maxppp

Ligue1+ poursuit son mercato. Le diffuseur du championnat de France a annoncé ce mercredi, lors de sa conférence de presse de pré-saison, l’arrivée d’Abou Diaby dans ses effectifs. L’ancien international tricolore (16 sélections, 1 but) officiera en bord terrain le samedi à 17h15.

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Retraité depuis 2017, l’ex-joueur d’Auxerre, d’Arsenal ou encore de l’OM, Diaby n’arrive pas seul. Ligue1+ a parallèlement annoncé les arrivées de Johan Micoud, Philippe Mexès (présent le dimanche soir) mais aussi de Pierrick Capelle. Côté journalistes, Nicolas Vilas, Anne-Sophie Hamel, Julie Yalap intègrent aussi la chaîne.

Pub. le - MAJ le
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