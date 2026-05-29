Ligue 1
Barrage aller L1/L2 : les Verts ont porté réclamation contre la présence d’Ali Abdi
@Maxppp
Selon les dernières informations de L’Equipe, l’AS Saint-Étienne a adressé une réclamation auprès de la Ligue de football professionnel concernant la participation du latéral de l’OGC Nice Ali Abdi lors du barrage aller entre les deux équipes, mardi (0-0).
La suite après cette publicité
Le quotidien précise toutefois que le joueur avait l’autorisation de la part de sa sélection pour disputer l’aller à Geoffroy-Guichard et que le Gym dispose d’ailleurs d’une lettre de la Fédération tunisienne qui l’atteste. Il faudra toutefois répondre à une convocation le 8 juin prochain.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer