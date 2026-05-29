Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

Barrage aller L1/L2 : les Verts ont porté réclamation contre la présence d’Ali Abdi

Par Josué Cassé
Ali Abdi, buteur avec Nice @Maxppp

Selon les dernières informations de L’Equipe, l’AS Saint-Étienne a adressé une réclamation auprès de la Ligue de football professionnel concernant la participation du latéral de l’OGC Nice Ali Abdi lors du barrage aller entre les deux équipes, mardi (0-0).

La suite après cette publicité

Le quotidien précise toutefois que le joueur avait l’autorisation de la part de sa sélection pour disputer l’aller à Geoffroy-Guichard et que le Gym dispose d’ailleurs d’une lettre de la Fédération tunisienne qui l’atteste. Il faudra toutefois répondre à une convocation le 8 juin prochain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
ASSE
Nice
Ali Abdi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
ASSE Logo St Étienne
Nice Logo OGC Nice
Ali Abdi Ali Abdi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier