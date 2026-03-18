Brésil : la vidéo virale de la réaction de Neymar découvrant son absence de la liste

Carlo Ancelotti a dévoilé une liste de 26 joueurs pour les matches amicaux face à la France et la Croatie. Une liste dans laquelle ne figure pas Neymar. A 34 ans, le jouer de Santos revient tout juste de blessure, mais il pensait être de la partie.

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Dans un documentaire d’une vingtaine de minutes publié sur sa chaîne YouTube, l’ancien pensionnaire du PSG nous fait vivre de l’intérieur ses derniers jours et donc le moment où il apprend qu’il ne fait pas partie de la liste d’Ancelotti. «Et moi Ancelotti ? La liste est sortie, je ne suis pas convoqué. Je suis triste bien sûr, mais c’est ce que j’ai dit. Je soutiendrai toujours la sélection. Tout est clair, il faut continuer à travailler pour être prêt si une opportunité se présente», a-t-il réagi.