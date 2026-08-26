Ligue des Champions : Adidas dévoile le nouveau ballon pour la saison 2026-2027

À la veille du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions 2026-2027, Adidas et l’UEFA ont dévoilé le ballon officiel qui sera utilisé durant cette première partie de la compétition. La marque allemande poursuit dans la direction artistique moderne et colorée adoptée ces dernières années, avec un design construit autour des célèbres étoiles de la Ligue des champions. Cette nouvelle création s’inspire du travail effectué loin des projecteurs par les joueurs pour atteindre le plus haut niveau, avec l’idée que « les champions se forgent lorsque personne ne regarde ».

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Pour concevoir ce ballon, Adidas s’est plus précisément inspiré des séances d’entraînement effectuées lors de matinées froides et brumeuses. La brume présente au-dessus des terrains est ainsi retranscrite à travers un mélange dynamique de lumière et de couleurs, censé symboliser le dévouement, l’ambition et les efforts nécessaires pour réussir sur la scène européenne.