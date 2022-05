Monaco : Dmitry Rybolovlev réagit à la claque lensoise

Neuf victoires consécutives et puis un coup d'arrêt, au pire moment. Présent à Lens samedi, le Président de l’AS Monaco, Dmitry Rybolovlev, a assisté, médusé, à l'égalisation lensoise signée Ignatius Ganago, qui a privé son équipe d'une qualification directe pour la phase de poules de la Ligue des champions. Malgré cet accroc de dernière minute, le dirigeant russe a salué la saison de ses troupes, terminée à la 3e place - avec le meilleur bilan de la phase retour (40 points) et des succès de prestige face à Paris, Lyon, Marseille, Rennes et Nice.

«Le scénario cruel de cette ultime rencontre ne doit pas faire oublier les derniers épisodes de cette bataille que nous avons menée en Ligue 1. A l’issue de cette saison traversée de hauts et de bas, je souhaite retenir la combativité du staff et des joueurs. Dans la difficulté, le groupe n’a jamais lâché, réalisant même une remarquable série de victoires, et est récompensé de ses efforts en accrochant le podium – une septième fois depuis la promotion de l’AS Monaco en Ligue 1 il y a neuf ans. Notre jeune équipe a disputé cette saison plusieurs compétitions : nationales et européennes. J’espère qu’elle saura s’appuyer sur cette expérience pour gagner en maturité et en régularité. C’est avec la volonté de continuer à grandir et de progresser, en construisant sur ce qui a été mis en place, que nous préparerons la prochaine saison. Enfin, j’aimerais remercier nos supporters qui ont répondu présent tout au long de la saison, comme toujours, à domicile et à l’extérieur, pour soutenir l’équipe, et je leur donne rendez-vous la saison prochaine. Daghe Munegu !,» s'est exprimé Dmitry Rybolovlev.