PSG : Achraf Hakimi explique sa métamorphose

Buteur et même passeur, même si c’est avant tout Leo Messi qui a réalisé le geste juste sur son but, Achraf Hakimi a réalisé une excellente prestation ce soir face à Toulouse (2-1). On retrouve le Marocain depuis le début de l’année, lui qui avait eu plus de mal il y a encore quelques semaines, frustré notamment par des ballons qui n’arrivaient pas toujours dans son couloir. Il affirme également avoir changé de mentalité.

