Le PSG lâche 60 M€ pour le très prometteur Manuel Ugarte !

La suite après cette publicité

Nul ne sait encore si le Paris Saint-Germain parviendra à conserver Kylian Mbappé. Mais une chose est sûre : le club de la capitale s’active dans tous les sens afin de réaliser un mercato estival XXL pour satisfaire les exigences de son numéro 7. Fortement critiqué après une campagne 2022 ratée, Luis Campos met cette fois les petits plats dans les grands.

Hier, nous vous avons révélé que les Rouge et Bleu ont accéléré dans le dossier Lucas Hernandez et qu’ils ont visiblement réussi à séduire le défenseur du Bayern Munich. Les Parisiens ont également des contacts positifs avec Bernardo Silva (Manchester City) et l’arrivée de Milan Skriniar (Inter), libre de tout contrat, est annoncée comme acquise. Et visiblement, le conseiller football du PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

À lire

Mercato : Thiago Motta a trois clubs à ses trousses

Le PSG a lâché 60 M€, mais…

Paris doit renforcer son entrejeu et Record nous révèle que les futurs champions de France ont encore ciblé un jeune talent évoluant dans le championnat portugais. En effet, après Nuno Mendes et Vitinha, Paris a jeté son dévolu sur le milieu uruguayen du Sporting CP, Manuel Ugarte (22 ans). Mais attention, il ne s’agit pas que d’un simple intérêt. Le média portugais affirme que l’agent du joueur, le célèbre Jorge Mendes, a présenté aux Leões une offre officielle de 60 M€ de la part du PSG, soit le montant de la clause libératoire du Sud-Américain !

La suite après cette publicité

L’affaire ne serait toutefois pas bouclée, car le SCP ne possède pas l’intégralité des droits économiques d’Ugarte (Famalicao et Fénix détiennent 30% à eux deux). Et les Lisboètes aimeraient acquérir un peu plus de pourcentages, histoire de partager le moins possible les parts du gâteau. Milieu très complet, dont nous vous avions dressé le portrait il n’y a pas très longtemps, Manuel Ugarte plait également en Premier League. Mais il n’est pas un inconnu pour le PSG qui s’était déjà manifesté durant l’automne 2022. Et cette fois, Paris semble bien décidé à ficeler l’affaire.