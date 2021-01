BVB : Moukouko peut encore mieux faire selon Watzke

La suite après cette publicité

À seulement 16 ans, le jeune prodige du football allemand Youssoufa Moukouko débute déjà des matches de Bundesliga. Mieux encore, il rentrait dans l’histoire. Le jeune attaquant avait profité de la blessure de Erling Haaland pour débuter en championnat et s’offrait même le luxe de trouver le chemin des filets lors de sa deuxième titularisation avec l'équipe première du Borussia Dortmund devenant ainsi le plus jeune buteur de l'histoire du championnat germanique, à 16 ans et 28 jours seulement.

Des performances impressionnantes, mais encore loin de son vrai niveau a tenu à rappeler Hans-Joachim Watzke, le directeur général du club. « J'ai aussi vu la pression que Youssoufa a ressentie après ses premiers matches. Je n'avais pas l'impression que c'était celui que l'on voyait chez les jeunes. La situation était, bien sûr et de manière compréhensible, difficile pour lui. Il se comporte de manière impeccable, il est très sérieux, il sait exactement ce qu'il veut. Youssoufa fera son chemin, cela ne fait aucun doute » a-t-il déclaré dans Kicker. Youssoufa Moukouko vient donc s’ajouter à la longue liste des talents que possède déjà Dortmund dans son effectif aux côtés de Jude Bellingham ou encore Giovanni Reyna.