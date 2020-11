Monchi veut faire deux gros coups à 0 € au PSG et à l'OM, Riqui Puig refuse de quitter le Barça

La suite après cette publicité

Puig ne compte pas partir

En Espagne, Riqui Puig fait la couverture de Sport aujourd'hui. Selon le quotidien, le jeune joueur n'a pas du tout l'intention d'abandonner le Barça cet hiver. Porto et Benfica, notamment, veulent le faire venir, mais lui persiste et signe : il veut rester au FC Barcelone pour s'y imposer durablement. Une nouvelle qui fera certainement plaisir aux supporters blaugranas.

Thauvin et Draxler sur la liste de Monchi

Toujours en Espagne, on part maintenant en Andalousie et plus précisément du côté de Séville. Le journal local Estadio Deportivo rapporte les plans à venir de Monchi, le directeur sportif du Séville FC. Ce dernier regarderait de nouveau en direction de la France. Après de francs succès comme Jules Koundé, et Lucas Ocampos, par exemple, le célèbre recruteur aimerait bien refaire ses courses en Ligue 1. Le journal explique que Monchi suivrait notamment deux joueurs offensifs, à savoir Florian Thauvin et Julian Draxler. Deux joueurs qui sont en fin de contrat à l'été 2021, et qui pourraient donc venir pour zéro euro. Une bonne affaire, qui ferait les bons comptes du club andalou.

« Quelque chose doit être fait »

Enfin, en Angleterre, c'est le sélectionneur Gareth Southgate qui fait la Une. Alors que les Three Lions affrontent ce mercredi l'Islande, ce sont ses déclarations sur un autre sujet qui font parler. En effet, Southgate a mis en garde le monde du football sur les risques de blessures a venir, comme le rapporte le Daily Star. Selon lui, l'enchaînement des matchs à un rythme aussi élevé est dangereux, et si rien ne change, une vague de grosses blessures pourrait s’abattre sur les joueurs. « Quelque chose doit être fait », a-t-il recommandé. Ses déclarations font les gros titres outre-Manche, à l'instar du Daily Mirror qui met aussi en avant la peur du sélectionneur anglais. Même son de cloche dans les pages de The Daily Telegraph, qui parle de potentiel burn out pour les footballeurs.