Folarin Balogun lâche ses vérités sur son vrai-faux départ de Monaco

Folarin Balogun est de retour en sélection. Quatre mois après la Coupe du Monde qu’il a conclu à trois buts et une polémique liée à l’annulation de son carton rouge en 16e de finale par la FIFA, l’attaquant a également été marqué par son faux départ de l’AS Monaco dans les dernières heures du mercato. « Mon été ? Long et intéressant », a-t-il répondu en conférence de presse, non sans une note un peu grinçante. C’est une manière de le dire », abonde un journaliste pour le relancer. Le joueur a esquissé un sourire et puis un petit rire nerveux.

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Retour le 1er septembre, dernier jour du marché des transferts. Tout était bouclé pour son transfert à Everton pour environ 50 M€ (bonus compris) jusqu’à ce qu’il y ait un problème détecté par les médecins du club anglais lors de la traditionnelle visite médicale. Après un petit temps à tergiverser, les Toffees décident de finaliser le dossier, mais à des conditions différentes. Cette fois, c’est l’Américain qui a bloqué l’opération, estimant ne plus être considéré à sa juste valeur, comme l’avait déjà expliqué Thiago Scuro quelques jours après les faits.

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Balogun : « au moment de ma signature, le contrat avait été modifié »

« Mon point de vue était très clair. Je n’ai rien dit publiquement, mais je suis arrivé à Everton avec un contrat en bonne et due forme. Et puis, au moment de ma signature, le contrat avait été modifié. Voilà la situation, en résumé. Le contrat a été modifié, et finalement, je ne me sentais plus à l’aise à l’idée de signer, résume aujourd’hui l’intéressé. Il a tout de même été marqué par cet épisode, lui qui rêvait de Premier League. Passer des plus grands stades à un retour à Monaco, qui est plutôt calme. Vivre là-bas et la façon dont le pays est conçu, c’est différent », euphémise-t-il.

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Revenu en Principauté, Balogun a dû repartir de zéro. Le club avait déjà recruté Abline à son poste, et promu le jeune Paris Brunner, lequel cartonne en ce début de saison. L’ancien Rémois était considéré comme une vente acquise. « Il s’est passé beaucoup de choses à Monaco qui étaient hors de mon contrôle ». Il doit se contenter de miettes (7 apparitions au total toutes compétitions confondues pour une titularisation en Ligue Europa Conférence, 1 but) mais pense déjà à la suite : un transfert et pour de bon cette fois. « Je suis sûr que lors des prochains mercatos, je chercherai à partir à nouveau. »