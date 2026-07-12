Coupe du Monde 2026 : la belle image entre Bellingham et Haaland

Malgré la déception de l’élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre (2-1 a.p.), la Norvège a quitté la pelouse du Hard Rock Stadium avec la tête haute. Au terme d’une rencontre intense, remportée par les Three Lions grâce à un doublé de Jude Bellingham, une scène de fair-play a retenu l’attention au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

🫂✨ Harry Kane and Erling Haaland at full time. pic.twitter.com/Nn0UNRd9ch — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Jude Bellingham et Erling Haaland se sont longuement enlacés au centre du terrain, échangeant quelques mots dans une accolade pleine de respect. Une image forte entre deux des plus grandes stars de leur génération, qui illustre l’estime mutuelle entre les anciens coéquipiers du Borussia Dortmund, au-delà de la rivalité et de l’enjeu d’un quart de finale de Coupe du monde.