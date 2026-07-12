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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : la belle image entre Bellingham et Haaland

Par Valentin Feuillette
1 min.
Erling Haaland (Norvège) @Maxppp
Norvège 1-2 Angleterre
winamax
1 4.00 N 3.90 2 1.82 bonus 100€

Malgré la déception de l’élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre (2-1 a.p.), la Norvège a quitté la pelouse du Hard Rock Stadium avec la tête haute. Au terme d’une rencontre intense, remportée par les Three Lions grâce à un doublé de Jude Bellingham, une scène de fair-play a retenu l’attention au coup de sifflet final.

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Jude Bellingham et Erling Haaland se sont longuement enlacés au centre du terrain, échangeant quelques mots dans une accolade pleine de respect. Une image forte entre deux des plus grandes stars de leur génération, qui illustre l’estime mutuelle entre les anciens coéquipiers du Borussia Dortmund, au-delà de la rivalité et de l’enjeu d’un quart de finale de Coupe du monde.

Pub. le - MAJ le
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