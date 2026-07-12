Coupe du Monde 2026 : la belle image entre Bellingham et Haaland
Malgré la déception de l’élimination en quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 face à l’Angleterre (2-1 a.p.), la Norvège a quitté la pelouse du Hard Rock Stadium avec la tête haute. Au terme d’une rencontre intense, remportée par les Three Lions grâce à un doublé de Jude Bellingham, une scène de fair-play a retenu l’attention au coup de sifflet final.
🫂✨ Harry Kane and Erling Haaland at full time. pic.twitter.com/Nn0UNRd9ch— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026
Jude Bellingham et Erling Haaland se sont longuement enlacés au centre du terrain, échangeant quelques mots dans une accolade pleine de respect. Une image forte entre deux des plus grandes stars de leur génération, qui illustre l’estime mutuelle entre les anciens coéquipiers du Borussia Dortmund, au-delà de la rivalité et de l’enjeu d’un quart de finale de Coupe du monde.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe du Monde 2026 : «la France, sans Français, elle joue très bien», le dérapage raciste de l’ancien Premier ministre Espagnol
Explorer