Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue des Champions

PSG : Nuno Mendes et Kvaratskhelia sous la menace d’une suspension

Par Kevin Massampu
1 min.
Khvicha Kvaratskhelia @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
PSG Liverpool
winamax
1 1.68 N 4.20 2 4.10 100€ remboursés Voir sur CANAL+

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions avec la première manche des 1/4 de finale face à Liverpool. Une rencontre que Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, éléments clés du dispositif de Luis Enrique, devraient débuter. Mais l’international portugais et l’ailier géorgien devront faire attention, puisqu’ils sont tous deux sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune. 

La suite après cette publicité

Déjà avertis à deux reprises cette saison en C1, Mendes et Kvaratskhelia pourraient manquer le match retour à Anfield. Côté Reds, la vigilance est également de mise, puisque Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch, ainsi que Conor Bradley et Curtis Jones sont également sur la sellette.

Suivez Paris SG - Liverpool sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Liverpool
Nuno Mendes
Khvicha Kvaratskhelia

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Liverpool Logo Liverpool FC
Nuno Mendes Nuno Mendes
Khvicha Kvaratskhelia Khvicha Kvaratskhelia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier