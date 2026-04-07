PSG : Nuno Mendes et Kvaratskhelia sous la menace d’une suspension

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain retrouvera la Ligue des Champions avec la première manche des 1/4 de finale face à Liverpool. Une rencontre que Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia, éléments clés du dispositif de Luis Enrique, devraient débuter. Mais l’international portugais et l’ailier géorgien devront faire attention, puisqu’ils sont tous deux sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune.

La suite après cette publicité

Déjà avertis à deux reprises cette saison en C1, Mendes et Kvaratskhelia pourraient manquer le match retour à Anfield. Côté Reds, la vigilance est également de mise, puisque Virgil Van Dijk, Ryan Gravenberch, ainsi que Conor Bradley et Curtis Jones sont également sur la sellette.

Suivez Paris SG - Liverpool sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.