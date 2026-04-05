AS Monaco - OM : les compositions officielles

Ce dimanche, c’est la fin de la 28e journée de la Ligue 1 2025/2026 avec un sacré choc entre l’AS Monaco et l’Olympique de Marseille. À domicile, les Asémistes s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Lukas Hradecky qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thilo Kehrer, Denis Zakaria et Wout Faes en défense. Mamadou Coulibaly et Lamine Camara composent l’entrejeu avec Jordan Teze et Christian Mawissa dans les couloirs. En pointe, Folarin Balogun est accompagné par Maghnes Akliouche et Aleksandr Golovin.

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De leur côté, les Phocéens s’articulent dans un 4-4-2 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Timothy Weah, Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Facundo Medina. Le milieu de terrain est assuré par Pierre Emile-Hojbjerg avec Quinten Timber tandis que les ailes sont occupées par Hamed Junior Traoré et Igor Paixao. Devant, Pierre-Emerick Aubameyang est soutenu par Amine Gouiri.

Les compositions

AS Monaco :

Olympique de Marseille :