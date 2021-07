Arsenal : retournement de situation pour Granit Xhaka

C'est un petit séisme ressenti du côté de l'Emirates Stadium qu'amorce The Athletic ce vendredi. Arsenal se prépare à offrir un nouveau contrat à Granit Xhaka (28 ans) face à l'échec des négociations avec l'AS Roma de José Mourinho. Le technicien portugais avait fait du capitaine de la Nati (98 capes, 12 buts) l'une de ses priorités lors de ce mercato estival 2021. Mais le club de la Louve n'a pas pour le moment pas convaincu financièrement les Gunners de lâcher leur milieu de terrain. Le média britannique précise que les performances du Suisse lors de l'Euro 2020 cet été (il avait brillé face à l'équipe de France en huitièmes de finale) ont augmenté sa valeur marchande et que personne n'a su s'aligner sur les exigences d'Arsenal. Pas même la Roma donc.

De plus, le board nord-londonien aurait considéré qu'il est préférable de garder Xhaka plutôt que de lui trouver un remplaçant d'autant plus qu'il y a des postes prioritaires à gérer pendant ce mercato. L'état d'esprit de celui ayant disputé 45 matchs en 2020-2021 avec Arsenal depuis son retour de vacances est également un atout de poids pour Mikel Arteta, qui considère son numéro 34 comme incontournable au milieu de terrain. Arrivé en provenance du Borussia Mönchengladbach en 2016 pour 45 M€, Granit Xhaka, sous contrat jusqu'en 2023 avec Arsenal, pourrait donc prolonger un peu plus son aventure anglaise tumultueuse et contrastée.