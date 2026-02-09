La presse marseillaise humilie comme jamais l’OM, Manchester City met en garde Arsenal pour le titre

La Provence n’épargne pas l’OM

Il y a des lendemains de match plus difficiles que d’autres, mais en ce moment, cela devient régulier pour la presse marseillaise. « Nuls », titre La Provence ce lundi après la déculottée reçue par l’OM dans le Classique et sa défaite 5-0 contre le PSG. Si Marseille avait été en capacité de faire plus que rivaliser avec Paris lors des deux premiers affrontements de la saison, le match d’hier est un dur retour à la réalité et il illustre parfaitement la période marseillaise. Les désillusions s’enchaînent et elles ne passent plus pour la presse locale, les sous-doués dans la capitale ont récité leur partition des dernières semaines, et c’est loin d’être un compliment. La Provence parle même de honte intergalactique, comme si le score n’était déjà pas assez violent pour les Marseillais, il faut rajouter les mots et les superlatifs farfelus. Largués tactiquement, sans inspiration offensive et toujours plombés par des erreurs individuelles choquantes, les joueurs de Roberto De Zerbi ont vécu une soirée cauchemardesque au Parc des Princes. Il y a des noms qu’on retrouve toujours dans les mauvaises soirées, et Leonardo Balerdi est quasi systématiquement le chef de file. Problème pour l’OM, c’est aussi le capitaine du club. Le naufrage de l’Argentin, un de plus, il a été crédité d’un 2/10 dans nos notes et on a eu du mal à lui trouver ses 2 points tant sa prestation a été cataclysmique. La Provence parle d’un naufrage, mais est-ce qu’on peut vraiment parler seulement de naufrage quand le capitaine marseillais se retrouve impliqué dans 3 des 5 buts du PSG ? Les mots manquent pour décrire le niveau de Leo Balerdi…

La suite après cette publicité

Manchester City ne lâche pas l’affaire !

Tout reste à jouer titre le Daily Star. Match de gala hier entre Liverpool et Manchester City et ce sont les Skyblues qui ont fini par l’emporter 2-1 à Anfield. Dominik Szoboszlai a ouvert le score d’un coup-franc exceptionnel, encore un, avant que Bernardo Silva n’égalise et que l’inévitable Erling Haaland inscrive le but de la victoire sur pénalty dans le temps additionnel. City a pris trois points capitaux dans la course au titre, cette victoire permet aux joueurs de Pep Guardiola de rester à 6 points d’Arsenal, tout autre résultat aurait sûrement donné un avantage quasi décisif aux Gunners. « De retour dans la course », écrit la presse anglaise, car ce succès, Manchester City est allé le chercher avec son talent, mais surtout avec son expérience. Dans l’enfer d’Anfield, il a fallu être solide mentalement pour inverser la tendance alors que Szoboszlai venait de tromper Donnarumma. Les Skyblues restent en vie dans cette Premier League comme l’écrit le Daily Mail et ils mettent la pression sur Arsenal parce qu’ils ont l’expérience de ce type de scénario.

L’avenir de Flick relancé… par les élections

Si tout roule à Barcelone en ce moment, une échéance approche à grands pas : les élections pour le poste de président. Elles sont imminentes et Joan Laporta sera de nouveau candidat à sa propre succession. Mais si jamais Laporta perd face à Victor Font, l’autre candidat, on a déjà la certitude que Deco quittera son poste de directeur sportif, et possiblement Hansi Flick. Le technicien allemand apprécie sa collaboration avec Deco et s’il venait à quitter le club, cela pourrait remettre en cause son avenir.