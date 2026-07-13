L’OM a bouclé la vente de Mason Greenwood à Fenerbahçe !

L’histoire d’amour n’aura duré que deux ans entre Mason Greenwood et l’Olympique de Marseille. Arrivé à l’été 2024 après un prêt à Getafe qui avait suivi des polémiques extra-sportives et de violences conjugales, le natif de Bradford avait su se faire adopter du public marseillais par ses performances. Disputant 81 matches pour 48 buts inscrits et 17 passes décisives, l’international anglais (1 cape) a su se montrer efficace dans le sud de la France.

La suite après cette publicité

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, il va toutefois quitter la France. Disposant d’un gros salaire et alors que l’OM a opté pour une stratégie économe cet été, le départ de Mason Greenwood semblait inéluctable. Deux clubs se sont positionnés de manière claire pour le signer, l’Atlético de Madrid et Fenerbahçe. La formation turque a toutefois réussi à se montrer convaincante puisque c’est elle qui a remporté la mise.

La suite après cette publicité

Vente record pour l’OM

Selon nos informations, les Stambouliotes ont su trouver un accord avec l’Olympique de Marseille quant à l’arrivée de Mason Greenwood pour un montant de 40 millions d’euros fixes auxquels s’ajoutent 2 millions d’euros de bonus. L’Atlético de Madrid avait proposé une offre supérieure (40M€ + 5M€ de bonus) tout comme le club saoudien d’Al Ahli (40M€ + 6M€ de bonus). Mais Fenerbahçe a eu la préférence de Mason Greenwood. Une sacrée vente pour les Marseillais puisque ce serait la plus importante du club, dépassant les 39 millions d’euros déboursés par Chelsea en 2016 pour Michy Batshuayi.

Mason Greenwood lui va s’en sortir avec un joli chèque également puisqu’il est tombé d’accord sur un contrat de 4 années avec Fenerbahçe pour un salaire assez imposant. En effet, il devrait toucher environ 10 millions d’euros avec le club turc. Une sacrée opération pour le club coaché par Ismail Kertal qui avait déjà déboursé plus de 40 millions d’euros avec les venues de Sidiki Chérif (Angers), Vedat Muriqi (Majorque), Nathan Aké (Manchester City) et Amara Diouf (libre).