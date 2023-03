EdF (F) : Gérard Prêcheur ouvre la porte aux Bleues

La suite après cette publicité

Annoncé à la tête de l’équipe de France féminine ces derniers jours, à la suite du mouvement insufflé par plusieurs joueuses internationales contre l’actuelle sélectionneuse Corinne Diacre, Gérard Prêcheur n’a pas fermé la porte aux Bleues. Présent en conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG féminin est revenu sur ces récents bruits de couloir liés à son nom.

«C’est un plaisir (de voir son nom associé au poste ndlr) mais je n’ai pas été contacté, et la première personne avec qui j’en parlerais si j’avais un contact, ce serait le Paris Saint-Germain. Je respecte cette institution. Par respect pour le club, la Fédération et pour Corinne Diacre, attendons la décision du Comex concernant le maintien ou non de Corinne», a-t-il indiqué. En attendant, l’ancien entraîneur de l’OL garde les yeux rivés sur l’échéance qui attend ses joueuses samedi : un 1/4 de finale de Coupe de France face à Reims (13h45).

