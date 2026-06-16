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Guingamp s’intéresse à Téji Savanier, Adrian Ortola sur le départ

Par Chemssdine Belgacem
Teji Savanier @Maxppp

Afin de monter en Ligue 1 la saison prochaine, Guingamp souhaite se renforcer. En ce sens et selon nos informations, l’EAG tente un coup audacieux en ciblant Téji Savanier. Sylvain Ripoll apprécie énormément le meneur de jeu de 34 ans depuis qu’il l’a dirigé aux Jeux Olympiques en 2021, et Guingamp espère s’appuyer sur cette relation solide pour concrétiser l’opération.

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Dans le sens des départs, le gardien Adrian Ortola souhaite rejoindre Levante. Le club espagnol a déjà dégainé une première offre, refusée par Guingamp, mais les discussions vont se poursuivre pour tenter de finaliser le transfert rapidement.

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