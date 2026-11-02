Paulo Fonseca a annoncé son départ aux joueurs de l’OL !

« Rien, demain je serai là avec le groupe pour l’entraînement. Il n’y a rien en ce moment. Mes larmes ? C’était un moment émotif, surtout après le deuxième but, quand il (Tolisso) est venu célébrer avec moi. Des contacts ? C’est une possibilité. » Au sortir du match remporté contre Angers (2-0), Paulo Fonseca confirmait du bout des lèvres des contacts avec le Sporting CP. Depuis, les choses se sont accélérées.

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Les médias français et portugais s’accordent tous pour annoncer en chœur que le technicien portugais de 53 ans va bien quitter les Gones pour rentrer au pays et s’engager avec les Leões. Cet après-midi, RMC en rajoute une couche et informe que Fonseca a annoncé son départ à ses joueurs ce lundi matin, et que c’est son adjoint, Jorge Maciel, qui assure l’entraînement des Rhodaniens. Pour rappel, Carlos Vincens est déjà annoncé comme le successeur de Fonseca à Lyon.