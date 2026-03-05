Maroc : le message émouvant d’Achraf Hakimi pour Walid Regragui

Alors que Walid Regragui a officialisé son départ au poste de sélectionneur du Maroc, lui dont la démission avait été démentie à trois reprises par la fédération, Achraf Hakimi a publié un message pour son ancien coach.

«Walid Regragui, merci pour le travail exceptionnel que tu as accompli à la tête de la sélection marocaine. Ton leadership, ta passion et ta vision ont inspiré non seulement les joueurs, mais aussi tout un pays et des millions de supporters à travers le monde. Merci d’avoir cru au talent marocain, d’avoir renforcé l’esprit d’équipe et d’avoir montré qu’avec de la discipline, du travail et surtout avec la niya, on peut accomplir de grandes choses. Tu as laissé une empreinte inoubliable dans l’histoire du football marocain. Merci de nous avoir fait rêver et d’avoir porté nos couleurs avec tant de fierté. Légende».