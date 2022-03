Guerre en Ukraine : Andriy Shevchenko en larmes à la télévision

Interviewé dimanche sur la RAI, l’ancien attaquant ukrainien Andriy Shevchenko a répondu avec beaucoup d’émotion aux questions sur le conflit en Ukraine et a lancé un appel à l’aide. « Je vous le demande, ouvrez vos cœurs à mon peuple, aux femmes, enfants, aux personnes âgées qui ont tellement besoin de votre aide. Faîtes-leur ressentir ce que vous m’avez fait ressentir » a déclaré les larmes aux yeux le Ballon d’Or 2004.

L’ancien buteur de l’AC Milan vit maintenant à Londres mais des membres de sa famille, dont sa mère et sa sœur, vivent toujours en Ukraine. Il dit s’entretenir chaque jour avec eux et espère également une fin rapide des combats. « Nous devons essayer de convaincre la Russie de cesser le feu, de trouver une solution diplomatique et d’arrêter cette guerre » a expliqué l’ancien sélectionneur de l’Ukraine qui était présent sur la télé italienne dans le cadre d’une collecte de fonds de la Croix-Rouge italienne destinée aux Ukrainiens.