Rennes-OM : les premiers mots de Jorge Sampaoli après la désillusion

Sur la pelouse du Roazhon Park, l'Olympique de Marseille s'est incliné face au Stade Rennais dans le cadre de la 37e journée de Ligue 1 (0-2). Presque méconnaissables, les Phocéens ont ainsi perdu leur seconde place au profit de l'AS Monaco, vainqueur de Brest. Alors forcément, après la partie, l'entraîneur olympien Jorge Sampaoli n'a trop cherché d'excuses au regard du match de son équipe.

«Oui, bien sûr, ça allait être difficile à cause de l'adversaire et du scénario. On n'a pas réussi à contrôler le match, à avoir le contrôle du ballon à aucun moment du match, mais maintenant il faut penser au prochain match. (...) L'adversaire a été bon, meilleur, ils ont fait un meilleur match que nous et ont mérité de gagner», a envoyé l'Argentin sur Canal + Décalé. Rendez-vous samedi prochain contre Strasbourg pour la dernière.