Le cas Aubameyang fait trembler Arsenal

Ses buts ont maintenu Arsenal à flot depuis plus de deux sans maintenant. Malheureusement, cela n'a pas suffi pour se qualifier en Ligue des Champions et encore moins jouer le titre. Et à 30 ans (et bientôt 31, dans 15 jours), Pierre-Emerick Aubameyang aimerait bien entendre de nouveau la musique qui fait chavirer les joueurs de football professionnel. Alors bien sûr, à Arsenal, il a un cadre de vie agréable et s'entend comme cochon avec ses coéquipiers français comme Lacazette et Guendouzi. Mais il sait qu'il est à un tournant.

Un tournant rendu encore plus intéressant par sa situation contractuelle puisqu'il sera en fin de contrat en juin 2021, ce qui le place en situation de force. Cependant, Arsenal ne baisse pas les bras dans ce dossier qui va conditionner son recrutement cet été. Selon le Daily Telegraph, l'entraîneur du club londonien Mikel Arteta n'a pas renoncé à l'idée de convaincre l'international gabonais de poursuivre l'aventure avec les Gunners malgré la perspective d'une saison sans la moindre Coupe d'Europe à disputer (Arsenal est 9e de Premier League).

Arsenal veut rester ferme mais...

Du côté de la direction londonienne, on semble appuyer le désir de l'entraîneur espagnol en étant prêt à refuser les offres attendues pour l'attaquant aux 17 buts cette saison en Premier League. Alors que le prix avait été fixé aux alentours de 55-60 M€ l'hiver dernier, Arsenal ne regardera pas les offres en dessous de 40 M€ pour son joueur. Ce qui est une barre assez élevée pour un élément de bientôt 31 ans en fin de contrat dans un an.

Une manière donc de repousser les différents courtisans. Mais ce positionnement tiendra-t-il la route en cas d'offre concrète dans les prochaines semaines ? Le PSG, l'Inter Milan et Chelsea sont annoncés comme des prétendants et pourraient passer à l'action. Meilleur buteur du club depuis deux ans, Aubameyang a de quoi faire trembler le club londonien, qui a déjà bien du mal à se refaire une place parmi les cadors anglais...