Man City : İlkay Gündoğan regrette que l’on accorde trop d’importance aux statistiques

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Manchester City ce mercredi en Ligue des Champions (21 heures), les Skyblues devront faire sans İlkay Gündoğan. Blessé à une cuisse, l’international allemand manquera cette rencontre. Une absence de taille pour les Cityzens, le milieu de terrain ayant été auteur de 17 réalisations toutes compétitions confondues la saison passée.

Moins décisif cette année (un but en sept matches), il regrette que l’opinion publique et les médias accordent trop d’importance aux statistiques. « Oui, souvent on se concentre trop sur les joueurs qui finissent les actions, pas sur ceux qui les ont initiées, sur ceux qui posent les fondations du jeu », a-t-il confié à L’Équipe. « Comme, habituellement, je ne marque pas beaucoup de buts, j'ai parfois eu la sensation de ne pas être jugé à ma juste valeur. Mais c'est quelque chose que j'ai fini par accepter... »