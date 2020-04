PSG : le message de Kylian Mbappé en réponse aux rumeurs sur son avenir

Alors que le football est à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus, les rumeurs de transferts sont déjà nombreuses alors que le mercato estival doit, sauf décision des instances européennes pour un report, débuter début juin. Déjà au cœur des débats l'été dernier, Kylian Mbappé est lui encore associé au Real Madrid de l'autre côté des Pyrénées.

Le champion du Monde français, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022, a donc publié un message sur son compte Twitter, faisant très certainement référence à tout ça : «tout le monde parle, mais personne ne sait. Mon équipe me manque.» Un message accompagné d'un cœur rouge et l'autre bleu, les couleurs du club de la capitale.

#TBT

Everyone is talking, but nobody knows...👤

MISS MY TEAM ❤️💙... @PSG_inside pic.twitter.com/OgPHnfXYeZ