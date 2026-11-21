Zinédine Zidane a perdu un peu de crédit en France. Selon un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL, le sélectionneur des Bleus a perdu trois points de popularité à l’issue de son deuxième rassemblement à la tête de l’équipe de France. Malgré ce léger recul, ZZ conserve une forte popularité auprès des Français puisqu’ils sont encore 83 % à avoir une opinion positive de l’ancien numéro 10, un chiffre qui grimpe à 90 % chez les amateurs de football.

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Du côté de l’équipe de France, la tendance est la baisse, avec six points de moins (69 %, contre 75 % précédemment). Un niveau qui demeure toutefois parmi les plus élevés observés au cours des dix dernières années. Le bilan des débuts de Zinédine Zidane à la tête des Bleus divise aussi les amateurs de football puisque près d’un sur deux (47 %) juge que la sélection tricolore est moins performante que sous les ordres de Didier Deschamps, quand 49 % constatent une progression. L’enthousiasme observé lors du rassemblement de septembre - octobre semble s’essouffler selon le sondage. Les choix tactiques et les compositions de Zinédine Zidane recueillent désormais 74 % d’avis favorables, soit 15 points de moins. La qualité du jeu (68 %, -17 points) et les performances globales de l’équipe (65 %, -22 points) enregistrent aussi un net recul.