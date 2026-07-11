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Coupe du Monde 2026 : un hommage a été rendu à Jayden Adams avant Norvège-Angleterre

Par Kevin Massampu
1 min.
Jayden Adams @Maxppp
Norvège 1-1 Angleterre
winamax
1 4.70 N 2.55 2 1.94 bonus 100€

Quelques jours seulement après avoir disputé la Coupe du Monde 2026 avec l’Afrique du Sud, Jayden Adams est décédé ce samedi à l’âge de 25 ans. Si les circonstances exactes de son décès demeurent encore floues, la nouvelle a été confirmée par son mentor, Brendine Johnson, avant que son club, Mamelodi Sundowns, ne lui rende hommage sur les réseaux sociaux.

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Une nouvelle qui a logiquement fait grand bruit dans la planète foot. Juste avant le coup d’envoi de Norvège-Angleterre, troisième quart de finale de cette Coupe du Monde, un hommage a été rendu par les acteurs de la rencontre et le public du Miami Stadium.

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