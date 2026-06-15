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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Didier Deschamps désigne le favori de la compétition

Par Josué Cassé
1 min.
Didier Deschamps et Lucas Hernandez @Maxppp
France Sénégal

Présent en conférence de presse à la veille du premier match de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026 contre le Sénégal, mardi (21h) au MetLife Stadium de New York, Didier Deschamps a été interrogé sur le statut de favori attribué aux Bleus. Oui mais voilà, selon le sélectionneur tricolore, c’est une autre sélection qui part avec la faveur des pronostics…

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«Que des Espagnols nous considèrent comme les favoris du Mondial… S’il y a une équipe favorite, c’est bien l’Espagne, même si la France a légitimement l’ambition d’obtenir ce titre. Mais la route sera longue. La France a un potentiel de haut niveau, même si on a un renouvellement d’effectif. Je ne vais pas considérer l’équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c’est l’Espagne, je n’ai aucun doute là-dessus».

Pub. le - MAJ le
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