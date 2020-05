OL : l'agent de Karl Toko Ekambi fait le point sur son avenir

Bien que pour le moment privé de compétition européenne, l’OL pourrait présenter un secteur offensif relativement riche l’an prochain. En plus d’un Moussa Dembélé toujours bien présent dans ses rangs et de la belle promesse du Havre, Tino Kadewere, la formation rhodanienne pourrait conserver Karl Toko Ekambi. La Camerounais, arrivé en prêt de Villarreal en janvier, dispose d’une option d’achat de 11,5 M€ et celle-ci ne représenterait pas un frein selon son agent.

Invité à s’exprimer sur le sujet dans l’émission L'Équipe du Soir jeudi, Samir Khiat a notamment déclaré : «L'OL est satisfait du joueur, le joueur est satisfait de l'OL et de son projet. [...] Il n'y a encore aucune certitude aujourd'hui, mais le joueur s'y sent bien, le club apprécie le joueur, que ce soit sa mentalité et sa marge de progression. Tous les voyants sont au vert pour essayer de trouver une solution pour que le joueur reste à Lyon.» En douze rencontres toutes compétitions confondues, le joueur de 27 ans a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Suffisant pour convaincre définitivement sa direction ? Une chose est sûre, le contexte actuel ne va pas plaider en sa faveur.