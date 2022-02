La nouvelle frasque de Gigi Becali, le sulfureux président du FCSB

«S'ils me forcent à former une équipe féminine, je me retirerai du football ! Comment faire quelque chose contre la volonté de Dieu ? Je ne fais pas les choses contre nature, cela va dans le sens des idées de Satan, les filles peuvent jouer au handball ou au basket-ball, qui sont de jolis sports.» Ces propos tout simplement ignobles et sexistes viennent de la bouche de George Becali, Gigi pour les intimes, le sulfureux propriétaire du FCSB (issu d'une scission en 2017 avec le CSA Steaua Bucarest). Connu pour ses déclarations chocs, ses frasques, celui qui a été condamné à de la prison pour un échange de terrains frauduleux vient encore de se distinguer d'une drôle de manière. En effet, en tant qu'anti-vaccin contre le Covid-19, Gigi Becali vient d'annoncer qu'il n'autoriserait plus les joueurs vaccinés à jouer pour son club.

La raison ? Selon lui les personnes vaccinés sont devenus "impuissantes". «Vous allez rire, mais j'ai peut-être raison. Les vaccinés perdent leurs forces. C'est quelque chose de scientifique. Je vois aussi les miens, les vaccinés. Cela n'affecte pas certains, mais cela affecte ceux qui sont plus âgés» a-t-il notamment expliqué. Il a aussi expliqué que sa recrue, l'ancien joueur de Nantes, Claudiu Keserü n'allait plus porter le maillot du FCSB car il est vacciné dans des propose recueillis par Sport.ru : «je lui ai donné l'argent, j'avais un contrat avec lui, c'était un joueur de football, j'étais le propriétaire. J'ai dit: ''Vous ne pouvez plus aller à ce niveau. Vous pouvez jouer en Roumanie, mais pas au FCSB et au CFR (Cluj ndlr). Il a dit qu'il me montrerait, mais il n'a rien à me montrer. Cela ne peut plus être à ce niveau. C'est possible grâce au vaccin. Je dis ce que je pense. Je ne veux pas l'offenser.»