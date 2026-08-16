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MLS

MLS : l’Inter Miami de Lionel Messi humilié par Nashville

Par Allan Brevi
1 min.
Lionel Messi craque @Maxppp
Nashville 4-1 Inter Miami

De retour dans le onze titulaire de l’Inter Miami après le décès de son père, Lionel Messi a connu une soirée particulièrement difficile à Nashville. Titulaire dans ce choc de la Conférence Est, l’Argentin n’a pas pu empêcher la lourde défaite des siens (1-4), malgré une passe décisive. Une contre-performance qui permet à Nashville, toujours leader, de creuser l’écart à cinq points sur la formation floridienne.

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À l’Ouest, Hugo Lloris et le Los Angeles FC ont également chuté, battus à domicile par San Diego (0-1) sur un penalty en fin de rencontre. Les Californiens restent néanmoins troisièmes, à seulement une longueur du leader Houston.

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