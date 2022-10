LdC : les supporters de Tottenham interdits de centre-ville à Marseille

Malheur au vaincu ! Lors de la 6ème et dernière journée de la Ligue des Champions, une petite finale se dessine entre l'Olympique de Marseille et Tottenham ce mardi au stade Vélodrome. Les deux équipes auront à cœur de s'imposer pour valider leur ticket pour la suite de la compétition. Dans ce contexte, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a décidé d’interdire aux supporters anglais l’accès au centre-ville de la cité phocéenne et ce dès ce lundi midi.

La suite après cette publicité

L'objectif ? Eviter tout risque de débordements et d'affrontements entre les supporters des deux équipes. D'autant plus qu'environ 2000 supporters de Tottenham devraient se rendre à Marseille pour assister à cette rencontre tant attendue. Ces derniers ne pourront se trouver aux abords du stade Vélodrome ce mardi, entre 10h et minuit, à moins d'y être acheminé «à bord d'autocars et d'autobus placés sous escorte policière», des déplacements organisés par le club anglais donc.